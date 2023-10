Il Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli alla seconda edizione dell’ Happy Rally Day FOTO E VIDEO

Un successo che invita all’ottimismo quello di “Happy Rally Day”, la manifestazione che s’è svolta ieri, domenica 15 ottobre 2023, in piazza Fontana Buona a Domodossola. L’evento, organizzato dall’ Automobile Club VCO, con ACI Sport e la squadra di rally "New Tubomark", ha ricevuto i patrocini del Ministero per la Disabilità e del Comune di Domodossola. Hanno collaborato, inoltre, la Fondazione Sacra Famiglia, AffDown VCO, Anffas, Dottor Clown VCO, che hanno animato la giornata divertendo gli ospiti.

A suggellare il successo di partecipazione del pubblico una presenza d’eccezione, il Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli che è intervenuta a portare il pieno sostegno del Ministero all’evento. Per lei anche un momento da “brividi”, con il giro sulla gimcana a bordo dell’auto guidata dal campione ossolano Davide Caffoni. Assente, per un problema di salute, il pilota Alessandro Cadei magnifico esempio di coraggio, passione motoristica e determinazione.

Sessantacinque le persone disabili che hanno provato l’ebbrezza del rally nelle auto guidate dai campioni locali del motorsport e di generosità- - la loro partecipazione è stata a titolo gratuito. Al pomeriggio, in aggiunta a quanto già fatto, i piloti Caffoni, Laurini e Rolando hanno raccolto quasi 2mila euro da donare a progetti in sostegno delle persone disabili. In questi giorni si deciderà la destinazione.

“Il sostegno del ministero per la Disabilità, delle istituzioni del Verbano Cusio Ossola e la grande partecipazione della comunità ci permette di andare oltre. Proveremo - anticipa il Presidente dell’Automobile Club VCO Beppe Zagami – ad organizzare un intero fine settimana dedicato alla mobilità per i disabili, con convegni , incontri , lezioni di educazione stradale e, naturalmente, l’esibizione dei piloti. Ed io, in prima persona, mi impegnerò a promuovere l’idea dell’Happy Rally agli altri Automobile Club provinciali”.

Un sincero apprezzamento per l’iniziativa è stato manifestato dal Ministro Alessandra Locatelli: “Il mio primo applauso va alle persone che regalano queste emozioni ai ragazzi. I volontari, le famiglie, i piloti, le forze dell’ordine. In questa piazza vedo soprattutto la comunità. Lo stare assieme davanti alle grandi sfide - ha proseguito Ministro -. La grande sfida per il futuro è tenere assieme benessere, salute e una grande salto di qualità nella vita. Che significa anche tempo libero, ricreativo e il diritto di tutti a divertirsi a poter uscire con gli amici, godere degli affetti, della famiglia, e anche dello sport. Questa giornata è un segnale che va in questa direzione”.

Il Prefetto Michele Formiglio si è voluto complimentare: “Giornata entusiasmante. Mi limito a dire che è una bellissima iniziativa. I complimenti a tutti gli organizzatori. Questo è un territorio splendido da qualunque parte lo si guardi, oggi abbiamo l’ennesima prova che è anche un territorio dedito al sociale”.

Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi: “Giornate come questa ci ricordano che il valore delle persone non dipende né da quello che hanno né dalle loro abilità. Queste giornate ci permettono di ricevere dai ragazzi molto più di quello che diamo e chi si occupa di politica e amministrazione deve guardare sempre con attenzione alla disabilità, è un obiettivo di civiltà, che va perseguito in punta dei piedi ma con determinazione e passione”.

Il consigliere regionale Alberto Preioni ha ricordato che la “Regione Piemonte è attenta e sensibile ai temi della disabilità. Siamo felici di essere qui, questo è un territorio di rally e di grandi passioni, coniugare sport e social è importante”.

L’europarlamentare Alessandro Panza ha sottolineato invece che “a livello europeo c’è sensibilità sul tema disabilità. Tanto è stato fatto ma tanto ci sarà da fare”.

È stata una festa. Un momento magico nel quale la comunità domese, il mondo dello sport e del volontariato ma anche della politica e dell’amministrazione pubblica hanno abbracciato assieme l’universo disabilità per un bilancio che è andato oltre ogni aspettativa.