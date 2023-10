BiancoLatte torna a Crodo: ospite speciale Edoardo Raspelli

BiancoLatte torna il 21 e 22 ottobre a Crodo: parte del ricco e più ampio calendario di Sagre Ossola, la manifestazione autunnale, voluta e organizzata dal Comune di Crodo in sinergia con la Pro Loco 2.0, è nata nel 2014 per valorizzare le produzioni casearie (e non solo) della Valle Antigorio.

Nel weekend sarà possibile scoprire il territorio di Crodo e delle sue incantevoli frazioni, ancora preservato tanto nella sua natura quanto nelle tradizioni gastronomiche, grazie a due escursioni con esperti accompagnatori naturalistici: due itinerari giornalieri con prenotazione obbligatoria e posti limitati. I percorsi presentano un grado di difficoltà escursionistico e toccano alcuni degli angoli più affascinanti di Crodo, delle frazioni e della Valle Antigorio.

Venerdì 20 ottobre alle ore 20 presso il Foro Boario di Crodo si terrà la presentazione della “Gran Via del Devero – un cammino nel cuore e nell’anima delle Alpi”, un incontro con gli autori del progetto per conoscerne i dettagli, per porre domande, rispondere a curiosità, esprimere la propria opinione su un’idea nuova di turismo sostenibile che viene offerta dal territorio ossolano. Durante la serata verranno presentati la Guida Ufficiale, il logo della Gran Via e le iniziative collegate.

Nella mattinata di sabato 21 ottobre è in programma la prima delle due attività di orienteering per bambini e famiglie, mentre alle 14.30 il primo dei due laboratori per bambini verterà sul tema delle pitture rupestri della Balma dei Cervi di Crodo. La serata di sabato sarà a cura dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola.

Artigiani del gusto, allevatori, agricoltori saranno protagonisti dell'appuntamento clou, la mostra-mercato di domenica 22 ottobre (dalle ore 10 alle ore 18 presso il Foro Boario): un tripudio di formaggi freschi, stagionati, tome pregiate e gustosi prodotti caseari, erbe officinali, prodotti dell'orto, frutti e mieli per un viaggio lento a km0 tra i sapori e profumi di montagna. Un'occasione imperdibile per acquistare delizie tipiche direttamente dai produttori.

Sempre domenica sono in programma la seconda attività di orienteering per bambini e famiglie, i coinvolgenti momenti musicali del Gruppo fisarmonicisti ossolani, il pranzo tipico con polenta a cura della Pro Loco 2.0, il bis del laboratorio “Pittori preistorici” e a metà pomeriggio l'attesa marchiatura delle forme di Bettelmatt con ospite speciale il gastronomo e conduttore televisivo Edoardo Raspelli. Proprio sabato 21 ottobre alle 21.30 (ed in replica domenica 22 alle 15) andrà in onda su Alma TV (AliceTV e MarcoPoloTV) e su Canale Europa la puntata dedicata all'alto Piemonte (ed anche a Crodo) de “L'Italia che mi piace... in viaggio con Raspelli”.

Spazio anche alla merenda ossolana con tagliere e vino, a cura della Pro Loco. Per tutto il giorno diretta di Radio Studio 92 dal Foro Boario.

Non mancherà, in entrambe le giornate, il servizio bar attivo presso il Foro Boario di Crodo. I sapori del territorio saranno infine protagonisti, oltre che all'interno della mostra-mercato, anche in alcuni ristoranti di Crodo e frazioni, che proporranno una serie di prelibati menù a tema su prenotazione. Tutti i dettagli del programma sono su www.crodoeventi.it e sulla pagina Facebook ufficiale dell'evento https://www.facebook.com/BiancoLatteOssola