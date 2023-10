Sessanta pazienti hanno aderito al progetto “Psicologo Cure Primarie”

Grazie ad un finanziamento regionale nello scorso mese di marzo 2023 sul territorio dell’ASL VCO è stato attivato il progetto denominato “Psicologo delle Cure Primarie”, il cui aspetto fondamentale e innovativo è la collaborazione tra lo Psicologo e i Medici di Famiglia all’interno di un servizio di “primo contatto” del Sistema Sanitario. L’obiettivo della Psicologia di Cure Primarie è quello di garantire benessere psicologico di qualità sul territorio, vicino alla realtà di vita dei pazienti, alle loro famiglie e alle loro comunità, il compito della Psicologia di Cure Primarie è quindi quello di fornire un primo livello di servizi di cure psicologiche facilmente accessibili, efficaci, contraddistinto da una rapida presa in carico del paziente.

Dal 1 marzo al 30 settembre hanno beneficiato di questo percorso più di 60 persone, per un percorso di 8 sedute a persona, per un volume di attività che ha superato le 500 visite psicologiche, con un tempo di attesa di circa 7 giorni per il primo colloquio. L’attività è di psicoterapia breve, e in fase iniziale ha riguardato utenti maggiorenni o di età adolescenziale.

Nella nostra ASL sono state selezionate tre psicologhe/psicoterapeute qualificate che svolgono la loro attività presso le Case della Salute della nostra Azienda Sanitaria: Dott.ssa Manola Vadalà alle Case della Salute di Crevoladossola e Verbania, la Dott.ssa Monica Felisi alle Case della Salute di Cannobio e Verbania e la Dott.ssa Chiara Baldioli alla Casa della Salute Omegna La Direzione Generale ringrazia il Responsabile della SOS Psicologia, Dott. Antonio Filiberti, per aver organizzato il progetto regionale nella nostra ASL, i Medici di Famiglia, e in particolar modo i coordinatori delle Case della Salute, per la collaborazione fornita ad un progetto innovativo di risposta tempestiva e di prossimità alle diverse forme di sofferenza psicologica.