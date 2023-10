Un successo il primo memorial Germano Vittoni FOTO

Il 15 ottobre, nel cuore di Vaprio d'Agogna, si è tenuto il primo Memorial Germano Vittoni, un evento che ha affascinato appassionati di ciclismo di tutte le età. La gara, dedicata alla categoria juniores, ha rappresentato un'occasione speciale per celebrare il ciclismo e onorare la memoria di un uomo straordinario, Germano Vittoni.

La giornata è iniziata alle 9:30 con la partenza da Vaprio d'Agogna, e i giovani ciclisti sono subito entrati in azione su un percorso avvincente e impegnativo. Le pittoresche strade del territorio locale hanno offerto uno scenario eccezionale per questa competizione. La gara è stata caratterizzata da momenti di grande sfida e abilità, con i partecipanti che hanno dato il massimo di se stessi in onore di Germano Vittoni.

Alla fine della gara, i ciclisti si sono sfidati per il primo posto. A vincere Alessandro Cattani della Bustese Olonia, seguito da Davide Valentini dell'U.S. Montecorona, terzo Riccardo Archetti della Bustese Olonia. Premiato anche Marco Della Vedova come Direttore Sportivo.

Dopo la fatica della corsa, i partecipanti e i loro direttori sportivi si sono ritrovati all'accogliente Hotel Ristorante Monterosa di Vogogna, dove è stato offerto il pranzo. Il primo Memorial Vittorni è stato non solo un evento sportivo, ma anche una celebrazione della passione per il ciclismo, dell'impegno dei giovani talenti e della memoria di un uomo eccezionale. Questa gara è stata un tributo significativo a Germano Vittoni e ha dimostrato quanto il ciclismo possa unire le persone e ispirare le nuove generazioni. Ci auguriamo che questa tradizione continui a crescere e prosperare negli anni a venire, mantenendo viva la memoria di un grande uomo e promuovendo la passione per lo sport tra i giovani ciclisti.