Piemonte al quarto posto in Italia per oltre 17 mila annunci di lavoro

Torino e il Piemonte all'avanguardia nella ricerca del lavoro attraverso il web. InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, ha realizzato il nuovo Osservatorio InfoJobs sul Mercato del Lavoro Primo Semestre 2023, che fotografa l’andamento in piattaforma nei primi sei mesi del 2023 segnando quasi 200.000 offerte da parte delle aziende.

Un periodo in cui il mondo del lavoro si conferma dinamico e propositivo. A crescere e ad evolvere è il modo in cui le aziende cercano nuove risorse, con modalità sempre più legate alla ricerca proattiva e alla consultazione dei cv che i candidati caricano in piattaforma.

Il panorama presentato dal Piemonte conta oltre 17.000 annunci da parte delle aziende nei primi sei mesi del 2023, con una distribuzione concentrata in primis nella provincia di Torino, ma che racconta il dinamismo presente in tutte le province della regione.

La geografia delle offerte di lavoro in Piemonte

Guardando alle province, Torino, che è terza a livello nazionale (5%) per numero di annunci, è prima in regione (55,2%). A seguire, nella classifica regionale per numero di offerte da parte delle aziende, ci sono: al secondo posto Cuneo (13,9%), al terzo Novara (9,8%), al quarto Alessandria (8,5%) e in chiusura top 5 Asti (4,5%). Seguono poi Vercelli (3,2%), Biella (2,7%) e Verbano-Cusio-Ossola (2,3%).

Categorie professionali più richieste

Nel 2023 la categoria professionale maggiormente richiesta in Piemonte è stata Operai, produzione, qualità (30,4%). Nella top 5 troviamo al secondo posto Commercio al dettaglio, GDO, Retail (8,7%), seguita da Acquisti, Logistica, Magazzino (8,6%), al quarto posto Amministrazione, Contabilità, Segreteria (7,7%) e a chiudere la classifica c’è Turismo e Ristorazione (6%), categoria professionale che attesta, inoltre, una crescita del +8,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Le professioni con maggior numero di offerte

Analizzando le offerte di lavoro pubblicate dalle aziende in regione, le figure professionali più cercate sono: al primo posto Addetto Vendite, al secondo Magazziniere e al terzo Operatore della produzione alimentare, chiudono la top 5 Agente di commercio al quarto e Addetto alla pulizia camere al quinto.