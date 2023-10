Seconda Categoria: la Crevolese rompe il ghiaggio con i primi 3 punti

La quarta giornata di Seconda Categoria ha delineato la vetta della classifica: il Borgoticino vince all’inglese a Pieve Vergonte con due reti nei primi 12 minuti, e rimane a punteggio pieno. Per i biancoverdi un’altra delusione in questo avvio di stagione, senz’altro al di sotto delle aspettative iniziali.

Dietro ai ticinesi inizia a crearsi il vuoto. L’unica squadra ancora in scia è l’ottimo Fondotoce di mister Sena, capace di stendere la Pro Vigezzo nella sfida tra inseguitrici: partita tutto sommato equilibrata, ma i neroverdi sono più lucidi sottoporta e si portano in vantaggio con la doppietta di Genesini. Prima del riposo la Pro accorcia con Balassi, ma a inizio ripresa Cuttica Lazzaro ripristina le distanze e a nulla servono i successivi assalti vigezzini, che protestano anche per un gol annullato a Bergamaschi.

Rompe finalmente il ghiacciola Crevolese, che coglie i tre punti a spese del Maggiora, grazie ad un’altra rete di Malvicini.

Il tecnico Maurizio Bertaccini a fine partita commenta sportivamente:

“Sono contento per la vittoria, onestamente forse il pari era il risultato più giusto. Abbiamo preso un palo per parte e il nostro portiere ha fatto un paio di buoni interventi, loro mi hanno bene impressionato, sono una buona squadra con molta fisicità”.

Finalmente una gara con la porta inviolata:

“Sì stiamo registrando la difesa, anche grazie ad alcuni elementi che stanno rientrando dagli infortuni, come Ferraris. Per chi ha l’obiettivo di salvarsi, come noi, è fondamentale prendere poche reti”.

Il giovane Malvicini è una delle note più liete di questo avvio di campionato:

“Conosciamo bene il valore di Luca, un ragazzo che segnava i suoi gol anche in Prima Categoria. Contiamo su di lui e sugli altri giovani per raggiungere il nostro obiettivo prima possibile”.

I risultati:

Armeno - Castellettese 1 – 4; Casale Corte Cerro - Riviera D'Orta 1 – 6; Cireggio - Voluntas Suna 2 – 2; Fomarco Don Bosco Pievese - Borgoticino 0 – 2; Fondotoce – Pro Vigezzo 3 – 1; Romagnano - San Maurizio 3 – 1; Crevolese - Maggiora 1 - 0

Classifica: Borgoticino12– Fondotoce 10 -San Maurizio, Pro Vigezzo, Voluntas Suna, Castellettese, Romagnano 7 - Riviera d’Orta 6 – Cireggio 5 - Maggiora, Fomarco 4 –Crevolese 3 - Armeno, Casale Corte Cerro 0