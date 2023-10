Domese di 50 anni arrestato per atti persecutori nei confronti della sua ex

Nella serata di ieri, personale del Settore Polizia Frontiera di Domodossola ha tratto in arresto un cinquantenne italiano, residente a Domodossola, in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare ex art.299 c.p.p. emessa dal Tribunale di Verbania.

L'uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito dell'aggravamento alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, nell'ambito del procedimento per il delitto di cui all' art. 612 bis c.p. in danno della sua ex compagna. Lo stesso, nonostate il divieto di avvicinamento, si era recato più volte nei pressi dell'abitazione dell'ex compagna e per questo era stato denunciato dalla Polizia che aveva chiesto ed ottenuto dall'autorità giudiziaria un aggravamento della misura cautelare già in atto.

Terminati gli atti di rito, l'uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Verbania a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.