Buon successo per la due giorni benefica alla Lucciola

Buon successo per la due giorni alla Lucciola a Villadossola dove l’associazione Ossola Amici dell’Ugi e il Soccorso alpino hanno organizzato un fine settimana che finalità benefiche: raccogliere fondi per entrambe. In programma c’erano la mostra fotografica, esibizioni di ballo, la proiezione del film ‘’La signora di Khumbu’’ ma anche buona cucina e musica, appuntamenti per i bambini e, immancabile, anche la dimostrazione dei cani da ricerca del Soccorso alpino