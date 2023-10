Il Torino di Juric: l’Europa è un traguardo possibile?

Sono passati ormai più di 2 anni da quando Ivan Juric si è insediato sulla panchina del Torino. La piazza granata gode di un’importanza storica in Serie A, ma come noto ha abbandonato la sua dimensione internazionale da parecchio tempo e fatica ad affermarsi al di fuori dei confini nazionali. Anche se nelle ultime stagioni ha ottenuto risultati abbastanza importanti, considerando anche l’esperienza a Verona, il tecnico non è ancora riuscito a portare i piemontesi ad un livello superiore. Sia nel 2022 sia nel 2023 il Toro si è piazzato infatti al decimo posto in classifica, mancando quindi l’accesso alle coppe europee, compresa la neonata Conference League. Quest’ultima potrebbe rappresentare a questo punto un obiettivo tranquillamente alla portata di Sanabria & co.

Dal punto di vista tattico Juric ha dimostrato di essere secondo a pochi, anche se la difesa è certamente da registrare. La rosa granata pullula di elementi fisicamente molto forti, oltre che di terzini duttili, in grado di adattarsi a più sistemi di gioco. Il modulo preferito del mister, comunque, rimane il 3-4-2-1. Non c’è un vero e proprio regista, ma si tende perlopiù a coprire e a fare movimento in zona di rifinitura, con le mezzali pronte a intervenire per dare manforte agli attaccanti. In questo modo è possibile liberare spazi e disorientare gli avversari.

Solitamente, Juric preferisce piazzare in area un solo attaccante che sia forte di testa e possa giocare anche di sponda. Prima c’era il “Gallo” Belotti, l’anno scorso ci si è affidati ad Antonio Sanabria, ma nell’ultima sessione di mercato estiva il Torino ha preso dall’Atalanta Duvan Zapata , uno che potrebbe risolvere diverse grane lì davanti. Il colombiano si è sbloccato alla terza presenza, segnando il goal del definitivo 1-1 contro la Roma. Potrebbe essere proprio lui l’uomo della svolta.

Quando si tratta di attaccare, il Torino cerca di far allargare le difese avversarie, costruendo il gioco in ampiezza. A prima vista potrebbe sembrare un’idea poco ambiziosa, ma che per il momento si confà alle caratteristiche dei vari giocatori. Difficilmente il Toro potrebbe permettersi una manovra tanto spregiudicata contro le big o addirittura in campo internazionale. Non a caso contro le squadre meglio attrezzate i granata preferiscono alternare la costruzione ordinaria a quella dal basso. Milinkovic-Savic si diletta spesso nei lanci lunghi che possono scavalcare le prime linee di pressione, contando sul fatto che un giocatore di peso vada incontro al pallone portando fuori posizione il proprio marcatore. Va da sé che diventa fondamentale giocare quindi sulle seconde palle. In alternativa, l’esterno di sinistra si spinge più in avanti rispetto all’omologo dell’altra corsia.