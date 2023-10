Orari dei treni per gli studenti, la Vigezzina si difende: “Nessun passeggero è di serie B”

Dopo le recenti polemiche emerse sui social, la Ssif, società che gestisce la tratta italiana della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, tiene a precisare alcuni aspetti per meglio chiarire le ultime modifiche effettuate al trasporto passeggeri per favorire le studentesse e gli studenti che utilizzano la ferrovia per raggiungere Domodossola e per tornare in Valle Vigezzo dopo la mattinata di scuola.

“La Ferrovia lavora da sempre per garantire la stessa qualità di servizio a tutte le tipologie di viaggiatori, siano essi turisti, viaggiatori di transito, studenti, pendolari. – conferma il direttore della Ssif Matteo Corti – Nelle passate settimane siamo stati convocati dalla Provincia del Vco: in quella riunione, per assecondare i nuovi orari scolastici predisposti dai presidi (che hanno visto lo slittamento verso il pomeriggio dell'orario di uscita dagli istituti) ci fu chiesto di spostare il treno delle ore 13.52 dedicato agli studenti alle ore 14.25. Tempestivamente la nostra struttura ha adeguato l'orario della corsa per soddisfare le esigenze dei nostri giovani viaggiatori”

Sembra che successivamente alcune scuole abbiano modificato l’orario di uscita anticipandolo nelle giornate del venerdì, senza alcuna comunicazione a Ssif in tal senso. Ne è conseguito che lo scorso 13 ottobre alcune ragazze e ragazzi, usciti da scuola in anticipo rispetto all'orario comunicato alla Ferrovia, si siano recati presso la stazione di Domodossola per prendere il treno delle ore 13.25, non riuscendo ad usufruirne poiché il convoglio risultava già al completo. Gli studenti, come qualunque altro passeggero in possesso di un regolare titolo di viaggio, possono fruire di qualsiasi corsa della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, purché ci sia disponibilità di posto e nei limiti della capienza consentita a livello di sicurezza.

“Proprio per agevolare il trasporto degli studenti senza che vi siano problemi di sovraffollamento e eventuali disagi di orario - prosegue Corti - a nostra società ha da sempre programmato corse negli orari a loro più consoni in funzione degli orari scolastici. Tra l’altro queste corse non sono tendenzialmente prenotabili attraverso il nostro sistema di bigliettazione on line proprio per garantire agli studenti la massima disponibilità di posto: il treno delle 14.25 richiesto dalle istituzioni preposte è stato programmato proprio a tale scopo. Chiaramente anche tutte le altre corse sono, senza alcuna discriminazione, a disposizione di viaggiatori con biglietto ordinario, abbonamento ed eventuale prenotazione. Quando una corsa è completa, oppure vi sono posti disponibili ma prenotati, è ovvio che non è possibile accettare a bordo clienti oltre alla capienza.

La nostra Ferrovia ha da sempre messo in campo ogni tipo di azion e volto a favorire il più possibile il trasporto di studentesse e studenti da e per la Valle Vigezzo e così continuerà a fare. Un esempio concreto è che nell’epoca Covid-19, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha operato più di 100 corse aggiuntive all’anno per gli studenti al fine di garantire maggiore distanziamento e massima sicurezza.

Le ultime indiscrezioni dagli ambienti scolastici di Domodossola parlano di un ritorno ai vecchi orari: noi – conclude il direttore Matteo Corti – attenderemo le comunicazioni ufficiali dalle istituzioni preposte e, come sempre, saremo a disposizione per individuare ed implementare le migliori soluzioni di viaggio per i giovani del territorio”.