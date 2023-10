''Col Villa è stato difficile, ma la vittoria è meritata''

‘’Non abbiamo rubato nulla. E’ stata una partita difficile e lo conferma il primo tempo sbloccato solo dal rigore’’. Gianni Lipari, allenatore dell’Ornavassese si gode la vittoria contro la Virtus Villa, successo che conferma il buon momento dei neri.

‘’Nella riprese, in vantaggio abbiamo creato molto e costretto il loro portiere a due, tre difficili parate. Ora dobbiamo pensare a Crodo, perché non è facile lì fare punti’’ afferma guardando già alla partita di domenica.

Nella cronaca di Ornavassese-Virtus Villa avevamo messo in evidenza il buon primo tempo del Villa ma non valorizzato la buona ripresa dell’Ornavassese che ha creato molto e chiuso poi la partita con un uno-due micidiale. E come correttezza vuole rimediamo alla mancanza.