TT Ossola 2000, i risultati dell'ultima giornata

Grande giornata al PalaCsi di Villadossola sabato scorso, con tutte e otto le formazioni del team domese TT Ossola 2000, impegnate in gare casalinghe.

Serie B2 nazionale



TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" - TT.Regaldi Novara 2-5

Un'altra sconfitta per la formazione principe del sodalizio domese, ma nonostante il punteggio sia netto il campo ha visto partite molto equilibrate, con il Mirko Berti che perde solo al quinto set sia con il forte straniero Stefanov (ex 70 al mondo) sia con Sassi. Un punto a testa per Kalem Amine e Luca Rigotti, rispettivamente su Sassi e Stanglini.

C1 nazionale



TT.Ossola2000 "Mokavit" - TT.Regaldi Novara 5-4

Vittoria con i novaresi anche per la seconda squadra del campionato nazionale e come ogni volta diventa una maratona, già lo scorso anno finì 5/4 per noi in oltre 5 ore di gioco. Ottima prestazione di Mattia Delai sempre più in crescita, che sigla due punti come il veterano Elio Ceciliato che stupisce sempre di più, siglando anche lui due punti importantissimi in vista salvezza. Bene anche il rientrante Emmanuele Visconti che porta a casa un punto, ancora in ritardo di condizione.

D1 regionale



TT.Ossola2000 "Rist. Terminus" - TT.S.Salvatore 2-4

Altra sconfitta per il team ossolano contro un solido avversario che non lascia scampo ai nostri andando subito sul 4-0. Punti finali di Romeo Loforese e Daniele Stefano, mentre restano a secco Leonardo Cardino e Mauro Macedone all'esordio.

D2 regionale



TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" - TT.Romagnano 4-2

Seconda vittoria e primo posto in classifica per la prima formazione ossolana in questa serie, con due brillanti vittorie a testa di Wladimir Pedroli e Federico Vesci sempre più competitivi. Peccato per Luigi Ricca che perde i suoi due incontri.

TT.Ossola2000 "Mulino S.Giorgio" - TT.S.Giuseppe 4-2

Vittoria anche per l'altra formazione impegnata contro il fanalino di coda Trecate, grazie ai due punti di Giuseppe Dossena e al punto a testa di Francesco Casisa e Valter Talato. Squadra che smuove la classifica dopo il passo falso di settimana scorsa.

D3 regionale



TT.Ossola2000 "DrinkGlu" - TT.Novara 3-3

Primo pareggio e primo punto in classifica per la squadra composta da Erica Antonietti (due punti), dal rientrante Stefano Cupelli (un punto) e dal capitano Cosimo Grassi , che all'ultimo match spreca un vantaggio di 2set a zero che poteva valere i due punti vittoria. Peccato, ma la classifica è ancora corta e il campionato lungo.

TT.Ossola2000 "Giulini Rubinetterie" - TT.Regaldi Novara 0-6

Sconfitta netta per i "grandi" del settore giovanile, anche qui di fronte agli amici novaresi. Giocano bene ma ancora troppi errori dovuti soprattutto all'inesperienza per il trio Emil Poletti, Gabriele Pellanda e Giovanni Lolli, che comunque danno spazzi di buon gioco.

TT.Ossola2000 "Junior" - TT.OleggioB 2-4

Sconfitta di misura per i "piccoli" giovani ossolani contro la formazione di Oleggio.

Bene all'esordio i due tredicenni Filippo Ferrari e Loris Vittoni che siglano un punto a testa, mentre il dodicenne Federico Mocellini al suo esordio con soli 4 mesi di allenamento perde i suoi due incontri ma dimostra che le vittorie non tarderanno ad arrivare.

Questo sabato terza giornata di campionato, con alcune squadre in casa e altre in tarsferta, ecco il programma al PalaCsi:



B2 vs VigevanoC1 vs Silver Lining; D2Balabiott vs S.Giuseppe; D3Giulini vs OleggioB



Mentre i trasferta:

D2Mulino aValenza vs S.Salvatore; D3DrinkGlu a Novara vs Regaldi D3Junior a Villadossola vs Baveno