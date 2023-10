Bando per il Servizio Civile regionale 2023/2024: opportunità per i giovani volontari nel Vco

Sono 4 i posti disponibili nel Verbano Cusio Ossola e nel Vergante novarese per il Servizio civile regionale. Non il Servizio civile universale ma uno specifico bando regionale che assegna 54 posti in Piemonte, 4 dei quali tra Vco e Vergante. Possono candidarsi, fino al 3 novembre, giovani dai 18 ai 28 anni che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore. Il bando regionale ha come finalità il contrasto al disagio giovanile.

I 4 posti disponibili sono in Provincia, al Dipartimento istruzione, politiche giovanili e patto territoriale; in Comune a Gravellona Toce, all’assessorato Servizi alla persona; al Consorzio servizi sociali del Verbano, al servizio socio educativo Doremifa indirizzato a minori e famiglie; all’istituto scolastico comprensivo di Invorio.