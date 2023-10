Prima Categoria, la lanciata Ornavassese impegnata sul campo del Crodo

Nella giornata di domenica, in Prima Categoria, due interessanti sfide made in Vco: a Verampio si gioca il derby tra Crodo e Ornavassese, con i ragazzi di Daoro che proveranno a rallentare la marcia dei neri di Lipari, protagonisti di una bella vittoria domenica scorsa contro la Virtus Villa.

I biancoazzurri di Giampaolo proveranno a loro volta a riscattarsi ospitando la Pernatese, malinconicamente ultima in graduatoria. Stavolta niente anticipo serale per i virtussini, che giocheranno regolarmente di domenica alle 14.30.

Match interessante sul lago, dove i biancorossi della Cannobiese attendono la Varzese, squadra che vende sempre cara la pelle, come può testimoniare il Trecate raggiunto domenica scorsa nel recupero.

Proprio a Trecate sarà di scena il Vogogna di Castelnuovo, caduto rovinosamente domenica scorsa in casa contro il Sizzano, e in cerca di un’immediata reazione.

Un Piedimulera in grande difficoltà avrà l’occasione per riscattarsi in casa contro il Comignago, squadra di bassa classifica.

Chiudono il programma di domenica la sfida salvezza tra Agrano e Carpignano, e il derby cusiano tra Gravellona San Pietro e Bagnella, partita che promette emozioni tra squadre in salute che puntano decise alla zona playoff.

Prima Categoria:

Agrano – Carpignano; Cannobiese – Varzese, Crodo - Ornavassese ; Gravellona San Pietro – Bagnella; Piedimulera – Comignago, Sizzano - Union Novara; Trecate – Vogogna; Virtus Villadossola - Pernatese