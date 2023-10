Promozione, test Casale per il Feriolo

In Promozione, nel settimo turno di andata in programma domenica, trasferta insidiosa per la capolista Baveno. I ragazzi di Ivan Sottini andranno a Biella a sfidare la Chiavazzese, squadra fuori dalle zone alte della classifica ma capace di strapazzare l’Omegna a domicilio nell’ultimo turno.

I rossoneri di Fusè cercheranno riscatto in quel di Momo, dove però i locali si impegneranno al massimo per muovere una classifica fin qui deludente.

Chi invece sta benissimo è la Juventus Domo di Michael Nino, che dopo la vittoria contro il Trino è la squadra del momento: domenica granata di scena in casa del Valduggia alla ricerca della terza vittoria consecutiva, partita sulla carta non impossibile ma che va presa con le molle.

Partita invece molto difficile quella del Feriolo, che ospiterà i nerostellati del Casale: gli uomini di Pissardo proveranno a dare continuità alla buona prova di domenica scorsa contro l’Arona, ma l’avversario è tra i peggiori del girone.

Le partite: Ce.Ver.Sa.Ma. Biella – Cameri; Chiavazzese – Baveno; Feriolo - Città di Casale; Fulgor Ronco Valdengo - Dufour Varallo; Le Grange Trino – Briga; Momo – Omegna; Valdilana Biogliese – Arona; Valduggia - Juventus Domo