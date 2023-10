Riparte la nuova stagione di "Coccole e filastrocche"

Mentre comincia a sentirsi aria di autunno, alla Biblioteca “G. Contini” riprende la nuova stagione di Coccole e filastrocche, con le letture interattive per neo mamme e bebè, da 0 a 36 mesi. L’appuntamento è per sabato 21 ottobre alle ore 10.30 nella “Sala ragazzi” della Biblioteca, spazio pensato apposta per mettere a proprio agio bambini e genitori, in mezzo a tante storie tutte da scoprire e con un tuffo nella magia delle parole e delle illustrazioni abilmente guidati dai preziosi volontari di Nati per leggere.

Per dedicare a tutti i giovanissimi futuri lettori la giusta attenzione, vi ricordiamo, per partecipare, che è necessario prenotare telefonando al numero 0324/242232, oppure scrivendo alla mail biblioteca@comune.domodossola.vb.it