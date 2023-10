Cisl Piemonte, a Borgaro si gettano le basi del futuro

Identità, partecipazione e innovazione: sono queste le parole chiave dell’Assemblea organizzativa regionale della Cisl Piemonte che si è svolta, all’hotel Atlantic di Borgaro Torinese. All’iniziativa hanno partecipato circa 250 tra delegati, operatori, dirigenti sindacali. responsabili e operatori dei Servizi e delle Associazioni Cisl.

Sindacato coi piedi per terra

“La Cisl – ha evidenziato il segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti, nel suo intervento introduttivo – è una organizzazione sindacale con i piedi ben piantati nel terreno dell’autonomia e della contrattazione, pronta ad assumersi responsabilità importanti per il bene comune e della collettività. È capace di mobilitazioni positive e mai ideologiche, così come di proposte concrete e innovative come l’ultima proposta di legge di iniziativa popolare per la “partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese” che ci vede impegnati da mesi, nelle piazze e nei luoghi di lavoro, in un confronto serrato con lavoratori e cittadini, in una intensa campagna di raccolta firme”.

Dopo i tre focus su temi diversi, la segretaria organizzativa della Cisl Piemonte, Bruna Tomasi Cont ha illustrato il primo “Bilancio di Missione 2023” della Cisl Piemonte. Una fotografia attuale e utile per tutti gli associati e gli interlocutori istituzionali, sociali e politici di cui illustriamo i principali contenuti nella scheda che segue.

Tra le proposte emerse dall’Assemblea Cisl anche quella di un gruppo interno di lavoro con il compito di elaborare un “progetto regionale sulle politiche migratorie”, che ha l’obiettivo di fornire alcune risposte ai bisogni di questi lavoratori e cittadini che sono parte importante anche della nostra regione.

Partecipazione dei lavoratori nei cda

“Cosa vuol dire, oggi, guidare il cambiamento?" chiede ad ata voce la segretaria confederale Cisl, Daniela Fumarola, nelle sue conlusioni. "In questi tempi così complessi prosegue - significa esercitare la responsabilità. La Cisl deve saper fronteggiare tutte le crisi, senza perdere una prospettiva di fiducia e di sviluppo.” “La nostra proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese serve al Paese. I lavoratori devono poter vivere i loro luoghi di lavoro, anche dal punto di vista organizzativo e gestionale”.

I numeri di Cisl Piemonte

Alla fine del 2022 gli iscritti alla Cisl Piemonte risultano 255.451 così ripartiti tra le 4 strutture sindacali territoriali della regione: Cisl Torino-Canavese con 94.555 (37,01% del totale), Cisl Piemonte Orientale con 65.976 (25,83%), Cisl Alessandria-Asti con 48.129 (18,84%) e Cisl Cuneo con 46.791(18,32%).

Gli iscritti sono in prevalenza di genere femminile con il 52,8% (47,2% quello maschile) e il 55,9% di loro ha un’età compresa tra i 36 e i 55 anni. Gli associati fino a 35 anni sono il 10, 3% mentre gli over 55 sono il 29,9%.

Gli iscritti pensionati sono il 6,41% nel territorio Torino-Canavese, il 10,94% a Cuneo, il 13,15% nel Piemonte Orientale e il 14,33% ad Alessandria-Asti.

Per quanto riguarda i servizi, si segnalano nel 2022 le 324.821 pratiche dei Caf Cisl (Centri assistenza fiscale) della regione (con un organico di 78 operatori), le 119.234 del patronato Inas-Cisl (78 operatori), le 11.923 degli Uffici Vertenze (31 operatori) e le 2600 consulenze del Sicet (Sindacato inquiline case e territorio).

Infine, la fotografia degli operatori e gruppo dirigente della Cisl Piemonte.

Sono 3.461 le persone che quotidianamente in Piemonte collaborano nelle Federazioni e nelle strutture territoriali della Cisl con responsabilità politiche e operative.

Si tratta di operatori (547), dirigenti sindacali (2.707 eletti negli organi sindacali) e componenti di segreteria (207, sono coloro che governano le strutture confederali e le federazioni a ogni livello).

Il 34,6% del totale è composto da donne e il 28,3% da persone con una età fino a 50 anni. Ad esse si aggiungono decine di migliaia di delegati Cisl, che sono stati eletti democraticamente dagli iscritti e dai lavoratori nei luoghi di lavoro e nelle strutture di base.