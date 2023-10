Al Rosmini doppio spettacolo contro la violenza di genere

Il centro Antiviolenza del Vco in collaborazione con altri enti ed associazioni in vista della giornata mondiale contro la Violenza sulle donne il 25 novembre propone lo spettacolo “Volo - il primo passo è staccarsi” scritto, diretto e interpretato da Francesca Brizzolara della Compagnia Tecnologia Filosofica di Torino. La rappresentazione si terrà il 25 ottobre alle 21 aperta a tutti al teatro del Collegio Rosmini e il 26 ottobre alle 10.30 riservata gli studenti sempre al teatro del Collegio Rosmini. L'ingresso è libero.

Lo spettacolo è rivolto principalmente a tutte le donne, ma anche agli uomini e ai ragazzi. È stato creato per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 25 novembre 2018, con l’intento di focalizzare l’attenzione sul tema della violenza domestica, quella che si perpetra all’interno del nucleo familiare, quella meno denunciata, diffusa in tutte le classi sociali, senza distinzione di età, razza, etnia.

Il primo passo è staccarsi, viene sottolineato nel titolo, abbandonare relazioni invivibili e pericolose per ricominciare a volare. Francesca Brizzolara, autrice, regista e interprete parte proprio da quel primo e difficile passo, che in molti casi la donna non riesce a fare, trascorrendo magari tutta la vita isolata, in un guscio di menzogna, attivando strategie di sopravvivenza per proteggersi da una violenza latente che potrebbe sfogarsi in qualsiasi momento.

Lo spettacolo intravvede la possibilità di andare via prima che il peggio possa accadere, dal punto di vista di una donna che ce la fa, scappa dalla propria prigione e con pazienza si ricostruisce una vita. Ne sortisce un toccante racconto, che si inoltra nella durezza del tema pur cercando con coraggio di strappare qualche sorriso.

"Volo” è il percorso di una libertà conquistata passo dopo passo. I vari quadri si snodano tra luoghi fisici (interno casa/esterno) e luoghi dell’anima (il cuore, la determinazione, la liberazione).

La rappresentazione, che sarà utilizzata come strumento di sensibilizzazione negli interventi di prevenzione alla violenza che le operatrici del Centro svolgono nel territorio, sarà corredata da incontri informativi, di preparazione alle tematiche proposte e dibattiti conclusivi con interventi di Amnesty International. Con il progetto Volo si è creata una rete tra i Centri Antiviolenza Cav dell'Area Nord Novarese (principale attore l'Impresa Sociale Irene Sc di Borgomanero), il Centro Antiviolenza Vco, gli enti di formazione (Istituto Enaip Piemonte nella sede di Domodossola), il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola, la Cgil Novara Vco e il suo Coordinamento Donne Spi, Liberazione e Speranza Società Cooperativa e l’Anpi provinciale di Novara. Il progetto è stato riconosciuto e sostenuto grazie al bando Life is Live di Smart e Fondazione Cariplo, indetto con l’obiettivo di incrementare le occasioni di partecipazione e fruizione culturale, favorire le sinergie tra soggetti di ambiti e settori diversi.