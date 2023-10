Cure palliative, se ne parla a Casa don Gianni

Un tema delicato con tanti risvolti psicologici ed emotivi, soprattutto per i familiari, è quello delle cure palliative. Prevenire e trattare la sofferenza tramite l’identificazione tempestiva e il trattamento di altri problemi, fisici, psicologici e spirituali è un tema di grande attualità, un approccio che secondo l'Oms migliora la qualità della vita dei pazienti e delle famiglie. Se ne parlerà giovedì 26 ottobre dalle 18.30 a Casa don Gianni in una serata organizzata dal Progetto Pallium e rivolta a tutti coloro che, per motivi professionali o professionali, sono toccati da questo tema.

Nel corso di un'apericena infatti sarà possibile incontrare le figure professionali di supporto multisciplinare alle cure palliative del Vco e avere informazioni sulla "App Pallium". I partecipanti potranno confrontarsi e fare domande sui numerosi aspetti che caratterizzano la presa in carico del paziente in cure palliative, da quello sanitario a quello psicologico, da quello spirituale a quello delle relazioni. I presenti potranno stare insieme, prima dell’incontro successivo con Padre Bormolini, e confrontarsi anche sul percorso e sulle importanti ripercussioni del progetto Pallium sul territorio.

A seguire interverrà Padre Guidalberto Bormolini, religioso, scrittore, tanatologo. Durante il suo incontro affronterà il tema della spiritualità nell'ambito delle cure palliative.