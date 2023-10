I sapori autunnali protagonisti domenica nel Borgo della Cultura

Festa d'autunno in piazza Mercato con l' associazione culturale Oscella Felix il 22 ottobre.

Il gruppo è nato per sviluppare la storia del medioevo ossolano e svolgere attività umanitarie ha avuto il suo debutto con la rievocazione storica del passaggio in Ossola di papa Gregorio X avvenuto nel 1275.





Il programma della festa giunta alla 26° edizione prevede alle 9 l'apertura con il banchetto delle torte. Alle 12 sarà servita la polenta e spezzatino, salamini e gorgonzola, Alle 14 stinchett e alle 15 ci sarà la castagnata e vin brulè. Infine alle 15.39 sono previsti giochi per bambini. Per l'occasione saranno presenti dei banchetti con prodotti tipici del territorio e con i lavori di hobbisti. Saranno sistemati dei tavoli in piazza per il pranzo, la giornata sarà animata dalla musica della Bandella Vigezzo.