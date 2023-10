Il 25 novembre a Domo l'accensione dell'albero di Natale

L'amministrazione comunale si prepara al Natale ed è al lavoro per organizzare le iniziative dedicate ai domesi e ai turisti presenti in città per le festività natalizie. Il comune, con una delibera di giunta, ha deciso di stanziare 6000 euro per il loro svolgimento. Gli eventi più significativi saranno sabato 25 novembre con alle 16.30 l'accensione dell’albero di Natale in Piazza Mercato, evento accompagnato da spettacoli di animazione.

Sabato 16 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 ci saranno invece giochi e animazione per bambini all’interno del cortile del municipio. Per l'organizzazione dei mercatini di Natale il comune si avvarrà della collaborazione della Pro Loco di Domodossola, e si svolgeranno il 16 e 17 dicembre nel centro storico.

La Pro Loco si occuperà anche dell'organizzazione di eventi di animazione e musicali in concomitanza con i mercatini e proprio in questi giorni sono in corso riunioni dei soci con la presidente Vanda Cecchetti per stilare il programma degli eventi. Lo scorso anno i mercatini di Natale erano stati allietati dalla musica e dai brani del cantautore domese Alberto Fortis.