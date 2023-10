La pietra racconta, a Mergozzo laboratori e workshop

Nell'era del digitale cosa c'è di più bello e anticonformista che lavorare con le mani, realizzare piccoli gioielli e usare la propria creatività e fantasia? In questa direzione va l'iniziativa promossa dall’Ecomuseo del Granito e dal Comune di Mergozzo, con la collaborazione dei gruppi "Le Cicale" e "La Cruna del Lago" e con il sostegno di Fondazione Comunitaria Vco nell’ambito del progetto “La pietra racconta”.

Due workshop sono in programma proprio sabato 21 e sabato 28 ottobre. Si parte questo sabato 21 ottobre con "Ottobre in fiore", dalle 14.30 alle 17.30 presso l'Antica Latteria in Vicolo XI, n. 11, con Roberta Lauti si imparerà a realizzare originali bouquet autunnali. Il costo per partecipante è di Euro 25,00 e tutto il materiale sarà a carico dell’organizzazione. Ammessi massimo otto partecipanti.

Sabato prossimo, 28 ottobre invece, dalle 14 alle 18 si svolgerà il laboratorio “Ricordi in cornice” e saranno realizzati Casier da parete, ovvero raffinate scatole in legno porta ricordi. A guidare i partecipanti sarà Laura Tremolada. Il laboratorio si svolgerà all'oratorio, con accesso dal porticato delle Cappelle, alla Chiesa parrocchiale. Il costo per partecipante è fissato in euro 25,00 e sono ammessi al massimo dieci iscritti. Tutto il materiale sarà a carico dell’organizzazione, tuttavia chi lo desidera potrà portare piccoli elementi per personalizzare il proprio lavoro, quali ricami, ninnoli, foto ricordo…

Per la partecipazione agli eventi è obbligatoria la prenotazione. Tel. 0323 840809; sms/whatsapp 348 7340347; museomergozzo@tiscali.i