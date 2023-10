Ripartita la stagione del Tiro a segno domese

Dopo la pausa di agosto lo sport del tiro a segno è ripartito con alcuni appuntamenti di rilievo che ha visto e che vedranno impegnati i tiratori iscritti alla Sezione TSN Domodossola. Tra gli eventi appena conclusi si segnala la finale del Trofeo Pardini di Bench Rest per carabine ad aria compressa dalla disfanza dei 25 metri che si è tenuta presso Somma Lombardo sabato 23 settembre.

Una novità nello sport del tiro a segno a cui la Sezione ha deciso di partecipare con una propria rappresentativa. La squadra ossolana era composta da Alex Bleve, Andrea Storti, Giada Miretti e Lucia Pirazzi, i quali hanno partecipato a tutte e sei le prove di qualificazione e che si sono svolte negli stand di tiro lombardi, al termine delle quali le classifiche generali hanno visto i seguenti risultati: Classifica della specialità Diottra: 13esima Lucia Pirazzi, 19esima Giada Miretti e 22esimo posto per Andrea Storti. Mentre la classifica della specialità Pardini ha visto il 23esimo posto per Alex Bleve e 26esimo posto per Andrea Storti.

A Milano dal 26 settembre al 1 ottobre si sono svolti i Campionati Italiani, evento a cui la Sezione non ha mai mancato; risultato di rilievo per Lucia Pirazzi che si è classificata al 9 posto assoluto nella carabina a dieci metri nella categoria Master Donne. Nel contempo il Comitato Regionale ha organizzato alcuni incontri tecnici riservati alle categorie giovanili ed in particolar modo ai tiratori ammessi al Trofeo delle Regioni in programma a Napoli il 4 e 5 novembre 2023 e a cui partecipano le migliori 8 regioni italiane sulla base dei risultati dei rispettivi campionati regionali, tra cui anche il Piemonte.

Tra i giovani convocati all'importante evento nazionale anche quattro tiratori ossolani di carabina: Michele Genini (allievi) Giada Miretti (juniores donne), Andrea Storti e Simone Grossetti (entrambi nella categoria juniores uomini). Due degli incontri previsti e riservati ai tiratori di carabina della Regione Piemonte si sono svolti presso il poligono di Domodossola con il supporto del Tecnico Regionale Fulvio D'Alessandro del TSN Mondovì, il quale ha impostato la preparazione agonistica specifica in vista del Trofeo delle Regioni e dei prossimi impegni agonistici. Le giornate si sono svolte non solo con lo "sparare al beriaglio" ma anche cercando di capire e affrontare la parte motivazionale ed emotiva del tiro al fine di raggiungere i propri obiettivi con il supporto degli istruttori e dei tecnici e confrontandosi con i tiratori delle altre Sezioni.