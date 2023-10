Macugnaga, concorso fotografico per la realizzazione dei Calendarietti

Il sito macugnaga.net lancia il concorso fotografico per la realizzazione dei Calendarietti di Macugnaga e della Valle Anzasca per l'anno 2024. Gli appassionati frequentatori della Valle del Rosa possono inviare fino a un massimo di cinque fotografie con soggetto Macugnaga e massimo tre fotografie con soggetto altri scorsi della Valle Anzasca. Per le foto di Macugnaga i temi proposti sono paesaggi, architettura walser e Meht.

Le foto, in alta risoluzione, almeno 3 megapixel, possono essere inviate all'indirizzo email lacompagniadimacugnaga@gmail.com corredate da nome e cognome del partecipante, indirizzo email di riferimento, recapito telefonico, luogo dello scatto e una sintetica descrizione. Le foto potranno essere utilizzate, oltre che per la realizzazione dei calendarietti, anche per scopi promozionali della Valle Anzasca e di Macugnaga.