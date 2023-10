Istat, partito il censimento a campione in diciotto comuni del Vco

Sono diciotto i comuni in provincia del Verbano Cusio Ossola interessati dalla nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolge 2.531 Comuni e circa 1 milione 46 mila famiglie in tutta Italia. Il Censimento interessa un campione di famiglie nell’ultimo trimestre del 2023, e queste stanno ricevendo la lettera personalizzata con cui Istat le invita a compilare il questionario via web e fornisce le relative istruzioni.

Si tratta di una breve serie di domande – tempo stimato per le risposte circa 10 minuti – a cui le famiglie campione devono però obbligatoriamente rispondere. Dai primi di novembre, infatti, le famiglie che ancora non avranno risposto autonomamente, riceveranno la visita dei rilevatori incaricati dal Comune di residenza. L’indagine che viene eseguita nel nostro territorio ha l’obiettivo di verificare le informazioni riguardanti la composizione delle famiglie, titoli di studio, occupazione, mobilità ecc. e punta prevalentemente sull’auto-compilazione di un questionario on line da parte delle famiglie.

L'indagine riguarda i seguenti Comuni: Anzola d'Ossola, Aurano, Calasca-Castiglione, Cannobio, Casale Corte Cerro, Crevoladossola, Domodossola, Druogno, Gurro, Macugnaga, Mergozzo, Omegna, Pallanzeno, Piedimulera, Premeno, Stresa, Vignone e Villadossola. La data di riferimento del Censimento è il 1° ottobre 2023, ossia le risposte ai quesiti inseriti nel questionario devono essere riferite a questa data e i primi risultati saranno diffusi a dicembre 2024. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità.