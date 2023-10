Cestistica a caccia del terzo successo

Big match domenica alle 18.30 al PalaRaccagni di Domodossola tra due delle capoliste, la Findomo PediacoopH24 e Paruzzaro. Entrambe a punteggio pieno, entrambe protagoniste di un grande avvio di campionato, entrambe candidate per lottare per vincere.

"Meglio di cosi non potevamo cominciare, con due vittorie in volata che hanno dato entusiasmo a tutti: mi auguro che domenica - cosi il presidente dei granata Nicola Guerra - ci sia una bella cornice di pubblico perchè i ragazzi se lo meritano".

"La partita? Sicuramente un'altra battaglia, contro un'avversaria che conosciamo e rispettiamo: noi non avremo De Tomasi e Carusi, ma forse potremo contare su qualche minuto da parte di capitan Maestrone. In casa poi anche i giovani possono darci un mano: ci sarà bisogno del contributo di tutti per ottenere il terzo successo".