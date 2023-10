Mutuo giovani: agevolazioni rinnovate fino a dicembre 2023

Sono i protagonisti del comparto del credito al consumo. Si tratta degli under 36, che hanno effettuato il maggior numero di richieste di mutui casa nel terzo trimestre dell’anno. Lo rivela l’Osservatorio Mutui di MutuiOnline.it, secondo cui il mutuo giovani è stato ricercato nel 32,8% dei casi durante il periodo luglio 2023-settembre 2023. Si piazzano al secondo posto le richieste di prestiti ipotecari effettuate da coloro che hanno tra i 36 e i 45 anni (31,1%) e quelle presentate da chi ha un’età compresa tra i 36 e i 45 anni (22,8%).

Garanzia Consap, c’è ancora tempo

La conferma è arrivata a fine settembre, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce importanti disposizioni in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Il provvedimento prevede, infatti, la possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, fino al 31 dicembre 2023. La misura si rivolge ai giovani di età inferiore a 36 anni e a giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui.

L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente alla presentazione all’INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si tratta di un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

Il mutuo giovani non può avere un importo superiore a 250mila euro e viene concesso da una banca o da un intermediario finanziario che abbia aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l'8 ottobre 2014 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e ABI (Associazione Bancaria Italiana).

Quali sono i requisiti per accedere al Fondo?

Il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa è stato istituito per favorire l’accesso al credito da parte di famiglie e giovani. È lo Stato ad offrire le garanzie per l’accensione dei mutui ipotecari per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.

Alla data di presentazione della domanda di mutuo, chi ne fa richiesta non deve risultare proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. L'immobile ad uso abitativo deve essere ubicato in Italia e non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). L’immobile, inoltre, non deve avere le caratteristiche di lusso.

A chi presentare la domanda?

La domanda di accesso al Fondo va inoltrata direttamente alla banca o all’intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo. L’elenco delle banche ad oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di ABI e su quello di Consap.

La normativa, volta a incoraggiare l’autonomia abitativa dei giovani, prevede anche altri benefici per gli under 36: per le compravendite non soggette a IVA vige, infatti, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Per gli acquisti soggetti a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene riconosciuto un credito d’imposta di importo pari all’IVA corrisposta al venditore.