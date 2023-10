Oltre il gusto anche il senso del bello nel caffè Illy

Gustare un caffè è un momento magico ma il suo contenitore, se è bello, diventa divino. Lo sanno perfettamente alla Illy, uno dei nostri più conosciuti brand nel mondo, che da trent’anni unisce il miglior caffè all’arte contemporanea con le tazzine, piattini e quant’altro, disegnate, pennellate, decorate dai più grandi artisti del mondo. E’ il caso delle tazzine (una per espresso, l’altra per cappuccino) che l’azienda triestina ha fatto firmare a Lee Ufan, accademico coreano-giapponese, inventore della Mono-Ha, il movimento artistico anticonformista che, soprattutto, in Asia è molto seguito.

Le due nuove tazzine della Illy che, ovviamente, fanno parte dell’Art Collection illy, sono state presentate in anteprima a Frieze London, la più conosciuta fiera d’arte contemporanea ottenendo, come sempre, enorme simpatia e visibilità. Le due tazzine sono disponibili negli e-shop illy, nei negozi diretti, negli e-commerce indiretti e nelle migliori catene dalla Grande Distribuzione. Sono due piccole opere d’arte che anziché essere su tela sono impresse sulla porcellana, un’idea che già 30 anni fa si è rivelata geniale. Va ricordato che i punti diretti illy, in Italia, sono 24. A Milano ( da Gae Aulenti, a Montenapoleone, alla Rinascente, a Citylife, al centro Arese Le Kiosk), a Roma (a Montecitorio, Porta di Roma, Eataly, Fiumicino aeroporto, Roma Est shopping Center, Maximo e Terminal Fiumicino) a Trieste, Verona, Ascoli Piceno, Venezia, Maranello, Carrara, Gubbio, Marcianise).