Intercultura: 4mila euro per i ragazzi di Baceno

Un contributo di 4mila euro per giovani meritevoli residenti a Baceno per un programma scolastico trimestrale in un paese dell'Europa. Lo mette a disposizione la Fondazione Intercultura che, in collaborazione con il Comune di Baceno, ha riservato questa somma per i giovani nati tra il 1° gennaio 2006 e il 31 agosto 2009 che vogliano vivere l'esperienza di vivere e studiare all'estero per tre mesi.

Il contributo è a concorso e la borsa di studio non copre l’intera quota di partecipazione al programma di studio all’estero, ma rappresenta un contributo parziale. La differenza tra la borsa di studio e la quota di partecipazione al programma assegnato sarà a carico della famiglia del vincitore. Sono esclusi da questa borsa di studio i programmi trimestrali in Irlanda e Regno Unito e non potranno partecipare al bando i vincitori delle precedenti edizioni. Le iscrizioni si chiudono il 10 novembre: i ragazzi interessati potranno partecipare iscrivendosi sul sito di Intercultura.