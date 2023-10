Omegna a suon di gol, Ornavassese corsara a Crodo FOTO

Goleada Omegna e prima vittoria per il Feriolo. Solo pari per Juventus Domo e Città di Baveno.

La 7a di Promozione vede un Omegna straripante a Momo (6-0) e un Feriolo finalmente vittorioso contro il forte Città di Casale (2-1). Per il Città di Baveno pari a Biella contro la Chiavazzese (1-1). Pareggio amaro per la Juventus Domo che in vantaggio si vede raggiungere dal Valduggia (3-3).

In Prima Categoria prosegue la marcia dell’Ornavassese e della Cannobiese. I neri (le foto si riferiscono alla partita) passano a Crodo solo nel finale (2-1) dopo una partita equilibrata) mentre la Cannobiese piega la Varzese 2 a 0. Torna al successo il Villa che liquida la Pernatese per 3 a 0. Il Vogogna incassa ancora 5 reti e cade a Trecate (5-2) mentre l’Agrano impatta in casa col Carpignano (2-2). Successo scaccia crisi per il Piedimulera (3-0 sul Comignago) e pareggio nel derby tra Gravellona e Bagnella (1-1).