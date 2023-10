Comunità della patata ossolana ad un passo dal riconoscimento

Sta arrivando a conclusione l'iter procedurale per il conseguimento della Comunità della atata ossolana. Lo scrive in una nota Slow Food Valle Ossola che rimarca come ‘’dopo gli incontri intercorsi con i vari produttori ossolani, tra cui Dionisio Imboden, Luca Giana e Davide Scaglia, la pratica è stata trasmessa alla sede di Bra di Slow Food per le opportune verifiche’’.

‘’ E' doveroso inoltre segnalare – si legge - il notevole supporto prestato da Guido Tomà, presidente della Pro Loco di Montecrestese, organizzatrice della Sagra della Patata’’.