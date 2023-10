Il primo appuntamento si terrà Mercoledì 25 ottobre, alle ore 21:00, con la presentazione del libro di Alberto Paleari Narratori delle Montagne, Monterosa edizioni 2023. Presentazione a cura di Tullio Bagnati. Seguirà Venerdì 27 ottobre, ore 17:00, la proiezione del filmato“Figli di E” di Fabrizio Albertini, una produzione di Storie – Rsi Radiotelevisione svizzera. Introduce Giovanni Margaroli. Sabato 28 ottobre, alle ore 9:30 si aprirà il convegno “Abitare i confini... negli scritti di Nino Chiovini, Plinio Martini ed Erminio Ferrari”.

Con interventi di: Stefano Mangoni, segretario generale de I Parchi Letterari; Enrico Camanni, scrittore, giornalista e alpinista italiano: “Le alpi non sono confini”; Silvia Magistrini, Presidente della società Dante Alighieri, comitato di Verbania e Vco: “Nino Chiovini: le storie della Valle Grande”; Mattia Pini, ricercatore: “Il fondo del sacco: confini e sentieri di lettura”; Enrico Fenzi, italianista “Erminio Ferrari: passaggi e passatori”; modera Massimo Gianoglio, professore e curatore dell'Almanacco Storico Ossolano. Al termine dell'incontro ci sarà il saluto di Stanislao De Marsanich (presidente de I Parchi Letterari e presentazione del bando per una borsa di studio da assegnarsi per tesi di laurea magistrali sull'opera complessiva Nino Chiovini). Tutti gli incontri avranno luogo alla Casa della Resistenza, in Via Turati 9, Verbania Fondotoce. Per informazioni: biblioteca@casadellaresistenza.it