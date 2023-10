La Sagra MeleMiele compie 31 anni

È un appuntamento storico per il territorio ossolano, un evento molto amato e apprezzato da sempre per le proposte variegate offerte sin dalla sua nascita: bloccata anche dal Covid, mancava dal 2019 la Sagra MeleMiele, la due giorni organizzata da Comune e Pro Loco di Baceno per celebrare e valorizzare i prodotti tipici di montagna, partendo proprio dalle mele, con le piccole e genuine coltivazioni presenti in questo spicchio di Piemonte al confine con la Svizzera, e dal miele, estratto da produttori che lavorano con grande attenzione all'ambiente e con livelli qualitativi riconosciuti a livello nazionale.

Produzioni di montagna, dove hanno sede piccole aziende che portano avanti con passione, da generazioni, le tradizioni agricole del territorio. Proprio "Montagna, passione da vivere" è il tema della 31esima edizione in programma sabato 4 e domenica 5 novembre, con un'anteprima musicale venerdì 3 novembre. Tra le principali novità di MeleMiele 2023 vi è l'ambientazione en plein air – impreziosita dalla cornice naturale dei monti colorati d'autunno – nel centro storico di Baceno: la mostra-mercato esce dunque dai locali che l'hanno ospitata per anni e si dipana in tutto il centro storico del piccolo villaggio ai piedi del Parco Naturale dell'Alpe Devero.

Come nella migliore tradizione della manifestazione, l'attenzione degli organizzatori si è concentrata sulle eccellenze alimentari del territorio, mele e miele in primis, naturalmente: nella mostra-mercato sarà possibile trovare un ampio ventaglio di produzioni agroalimentari di qualità, insieme ad una selezionata rosa di artigiani e hobbisti, sabato 4 dalle ore 9.30 alle ore 19 e domenica 5 dalle ore 9.30 alle ore 18 lungo la centrale via Marconi fino ad arrivare alle scuole del paese e alla piazza che ospita la splendida Chiesa Monumentale di San Gaudenzio. Sarà proprio la Chiesa monumento nazionale, simbolo religioso indiscusso del territorio, ad ospitare l'anteprima di venerdì sera, con il concerto, in programma alle ore 21, del Sunset Strip Cafè (chitarra, contrabbasso e voci), che regalerà al pubblico un viaggio nella musica folk americana. A seguire un profumato vin brulè verrà offerto al pubblico dal Gruppo Alpini di Baceno.