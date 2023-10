Serata benefica al teatro La Fabbrica a favore dell'Ugi

"Un nastro d'oro per la vita" è il titolo della serata benefica organizzata dalla scuola Milani di Domodossola in collaborazione con Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà, e tanti altri artisti. L'iniziativa, a favore di "Ossola Amica dell'UGI" per sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie, si svolgerà venerdì 27 ottobre alle 21 presso il Teatro La Fabbrica di Villadossola.

La serata, che sarà presentata da Laura de Vitis, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti. Si esibiranno infatti sul palco, oltre al Cantante della Solidarietà, anche i bambini della scuola Milani, lo studio danza L'Arabesque, il cantautore Alberto Valentini, il musicista Steve Ferrovecchio e sono previste anche tante altre sorprese.