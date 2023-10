Ornavassese all’ultimo respiro a Crodo. Daoro: ''Il pari era il risultato giusto''

Turno favorevole alle prime in classifica in Prima Categoria, dove la Union Novara mantiene il primato solitario grazie al successo a Sizzano, ma è tallonata da vicino dall’Ornavassese di Lipari, che ha la meglio sul Crodo in un derby combattuto ed equilibrato dove i neri hanno trovato la rete decisiva solamente nel recupero.

Deluso mister Davide Daoro (Crodo) a fine gara: “E’ stata una partita nel complesso equilibrata, un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Nel primo tempo poche occasioni, ma un po’ meglio noi, nella ripresa loro hanno trovato subito il gol e per una ventina di minuti ci hanno messo sotto, pur senza crearci grandissimi pericoli. Poi abbiamo pareggiato grazie a un gran tiro all’incrocio di Simona ma nel recupero l’ha decisa Elca, attaccante di categoria superiore”.

Non è un buon momento per voi, è la terza sconfitta di fila:

“E’ un periodo che ci gira male. Oggi non meritavamo di perdere e nemmeno col Bagnella, tutti dicono che è difficile prendere punti a Crodo, ma intanto per noi sono arrivate due sconfitte. Domenica abbiamo la partita in casa della Pernatese, non si può dire che sia decisiva perché è ancora troppo presto, però una vittoria ci darebbe un bel vantaggio su di loro”.

L’Ornavassese vincerà il campionato?

“Tra le squadre viste finora è quella che mi ha fatto l’impressione migliore, insieme al Bagnella, e sicuramente ha gli uomini per provare a vincere. Secondo me ha il miglior portiere e il migliore attaccante di questo girone [Fovanna ed Elca, ndr]; poi si vede che sono un gruppo coeso, e questo spesso fa la differenza”.

Pareggio tutto sommato giusto nel derby cusiano a tinte arancionere, primo tempo equilibrato poi nella ripresa Gravellona San Pietro in vantaggio con l’ottimo Calderoni, autore di una buona prova e di un bel gol. Partita che sembra in mano ai padroni di casa ma nel finale l’eterno Ricky Poi rimedia e allunga la striscia positiva del Bagnella diTabozzi.

Si risollevano Virtus Villa e Piedimulera, che in casa non lasciano scampo ai fanalini di coda Pernatese e Comignago. Nonostante i risultati finali raccontino di un netto divario, le due ossolane si sono dovute sudare i tre punti: gli uomini di Giampaolo vanno al riposo sullo 0-0, poi nella ripresa cambiano marcia e scavano subito il solco con l’uno-due micidiale di Palfini. A questo punto i biancoazzurri giocano con più tranquillità e trovano anche il 3-0 con Castanò. Situazione simile anche a Piedimulera: gialloblù un po’ contratti a causa del momento difficile, che faticano ma passano in vantaggio nel primo tempo con un rigore conquistato da Ciocca e realizzato da Hado. I ragazzi di Poma mettono al sicuro il risultato solo nel finale grazie alle reti dei giovani Garda e Preiata, dopo che gli ospiti erano rimasti in 10.

Vittoria casalinga all’inglese per la Cannobiese di Livorno, con i biancorossi che hanno dovuto impegnarsi parecchio per avere ragione di una combattiva Varzese, capace di mantenere la porta inviolata fino a un quarto d’ora dal termine, quando il bomber Gnonto e Laratta decidono il match. Delusione per gli uomini di Chiaravallotti, che speravano di portare via almeno un punto dal “Brocca”. Punto che invece è arrivato per l’Agrano di Lopardo, che con le reti di Ardizzoia e Piana pareggia col Carpignano e si mantiene nella parte centrale di una classifica comunque molto corta.

Ancora male il Vogogna, che dopo la vittoria nel derby contro il Piedimulera ha inanellato tre sconfitte di fila subendo la bellezza di 13 reti, circostanza molto preoccupante per la truppa di Castenuovo.La trasferta di Trecate è di certo una delle più dure del campionato, ma il risultato finale è molto pesante, anche perché le reti di Fernandez e Margaroli sono arrivate a partita ormai virtualmente chiusa.

Tuttii risultati:

Agrano - Carpignano 2 – 2; Cannobiese - Varzese 2 – 0; Crodo - Ornavassese 1 – 2;

ravellona San Pietro - Bagnella 1 – 1; Piedimulera - Comignago 3 – 0; Sizzano - Union Novara 1 – 3; Trecate - Vogogna 5 – 2; Virtus Villadossola - Pernatese 3 – 0.

Classifica dopo sette giornate:

Union Novara 18– Ornavassese 17 - Trecate 16 - Virtus Villa 13- Cannobiese 12 -Gravellona San Pietro11 - Bagnella 10 - Agrano, Sizzano9 - Vogogna, Carpignano 8 - Crodo, Varzese, Piedimulera 7 - Comignago 2 - Pernatese 1