Promozione, Omegna travolgente. Fusè: "In campo con la giusta mentalità"

Ancora un cambio al vertice nel campionato di Promozione: la ormai ex capolista Baveno viene raggiunta nel finale dalla Chiavazzese e deve cederela vetta a un grande Briga, capace di battere la corazzata Trino in trasferta. Per i vercellesi è la seconda sconfitta di fila, piccolo campanello di allarme per una delle formazioni più accreditate per il successo finale.Tornando al Baveno,gli uomini di Sottini avevano sbloccato il match di Biella con Piana alla mezzora del primo tempo, ma i padroni di casa confermano il loro buon momento di forma e a sei minuti dal termine raggiungono un pari tutto sommato meritato.

Si morde le mani la Juve Domo, reduce da due importanti successi e impegnata sul sintetico di Santa Cristinetta contro il Valduggia. Le reti di Vanzan, Carassiti e Ciana non bastano, i locali non si arrendono mai e con due gol nel finale portano a casa il pareggio grazie alla doppietta di Antonioli e al gol di Zardi.

Finalmente il Feriolo toglie lo zero alla voce vittorie, con una prestazione maiuscola al cospetto di una delle grandi del campionato. Al “Galli” era infatti di scena il Casale, formazione in lotta per le zone nobili della classifica, ma gli uomini diPissardo non si fanno intimorire e con il carattere conquistano i tre punti e abbandonano l’ultima posizione in graduatoria. Come auspicato dal mister gialloblù la settimana scorsa, i lacuali trovano finalmente la via della rete per due volte, grazie ai giovani Angelino e Cerutti. Inutili i tentativi dei nerostellati, che riescono a pareggiare la prima rete ma non la seconda, e devono arrendersi.

Si riscatta l’Omegna, reduce dalle quattro sberle subite dalla Chiavazzesesette giorni fa, e lo fa in grande stile:vittoria tennistica sul terreno di Momo per gli uomini di Adolfo Fusè, a segno con Progni (tripletta), Tinaglia, Modesti e Marra, in una partita senza storia.

Soddisfatto il trainer rossonero: “Siamo entrati in campo con la giusta mentalità. Abbiamo capito che in questo campionato, molto equilibrato, senza la testa giusta non ottieni i risultati e rischi la figuraccia”.

Avete fatto la voce grossa contro un Momo in netta difficoltà:

“Si può dire che loro hanno fatto la nostra stessa partita della domenica precedente: una prima mezzora equilibrata, poi dopo il primo gol si sono disuniti e da lì è stato più semplice per noi”.

Ti sei arrabbiato molto in settimana?

“Diciamo che dopo la partita con la Chiavazzese ci siamo arrabbiati tutti, giocatori e staff. Perdere così non piace a nessuno, bisogna imparare dagli errori e voltare pagina”.



Grande prova di Progni, è lui il leader tecnico della squadra?

“Insieme a Domenico Marra, Mirgen è uno dei nostri riferimenti ed è logico attendersi da loro quel qualcosa in più. Questo non significa che debbano sempre risolvere loro la partita, ma di certo se gli attaccanti segnano stanno meglio loro e sta meglio la squadra”.



Per i playoff ci siete anche voi:

“La classifica è corta, ma noi abbiamo qualche problema a causa degli infortuni: sicuramente un paio di giocatori in questo momento ci mancano, vedremo se riusciremo a fare qualcosa durante il mercato di riparazione, ma non è mai facile. Siamo comunque una buona squadra ma non parliamo di obiettivi, pensiamo a fare bene ogni domenica poi si vedrà più avanti se possiamo ambire a qualcosa in più”.

Tutti i risultati:

Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Cameri 3 – 2; Chiavazzese - Città Di Baveno 1 – 1; Feriolo - Città Di Casale 2 – 1; Fulgor Ronco Valdengo - Dufour Varallo 3 – 1; Le Grange Trino - Briga 1 – 2, Momo - Omegna 0 – 6; Valdilana Biogliese - Arona 0 – 4; Valduggia - Juventus Domo 3 - 3

Classifica:

Briga 15 - Arona, Baveno 14 - Casale, Juve Domo, Fulgor Ronco Valdengo12 - Omegna, Trino 11 -Dufour Varallo 10 - Ce.ver.sa.ma. Biella 9 - Valduggia 8 -ValdilanaBiogliese, Chiavazzese 7 -Cameri6 - Feriolo 5 - Momo 3