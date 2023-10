Un 53enne è stato denunciato per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. Quando i militari si sono presentati a casa sua per notificargli un provvedimento di confisca di un motociclo, già sotto sequestro per precedenti sanzioni mai pagate, hanno scoperto che l’uomo lo aveva venduto a pezzi su di un sito di compravendita.