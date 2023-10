Fratelli d'Italia celebra il primo anno di governo Meloni. A Torino anche i rappresentanti del Vco

Domenica 22 ottobre la comunità di Fratelli d’Italia ha celebrato in tutte le regioni il completamento del primo anno del Governo guidato da Giorgia Meloni.

In Piemonte è stata Torino a ospitare questo evento: in una sala gremita oltre ogni aspettativa il Coordinatore Regionale On. Fabrizio Comba, i Capigruppo al Senato e alla Camera, senatore Lucio Malan e onorevole Tommaso Foti, e l’onorevole Augusta Montaruli hanno riepilogato i risultati finora raggiunti e disegnato il percorso dei prossimi quattro anni, precedendo l’intervento trasmesso in diretta da Roma del Ministro Guido Crosetto e successivamente il videointervento del Primo Ministro Giorgia Meloni, reduce dagli impegni in Medio Oriente.

“Anche Fratelli d’Italia Vco e il suo movimento giovanile, Gioventù Nazionale, hanno presenziato con una delegazione di amministratori locali, iscritti e simpatizzanti” spiega il coordinatore Provinciale FdI Vco Davide Titoli. “Si tratta infatti di occasioni utili per consolidare i rapporti con i nostri rappresentanti ai più alti livelli istituzionali regionali e nazionali e costruire così i presupposti per il sostegno di progetti a beneficio del nostro territorio”.