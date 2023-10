Continua la marcia vincente della Findomo PediacoopH24

Tris di vittorie. La Findomo PediacoopH24 non si ferma: al PalaRaccagni i granata hanno centrato un altro successo, piegando nettamente nello scontro al vertice i Vikings Paruzzaro. Il punteggio dice tutto: 75-56, con Maestrone e compagni in gas fin dalla palla a due e capaci di costruirsi un vantaggio ben presto in doppia cifra.

"Sono davvero molto soddisfatto- sottolinea coach Romeo Trionfo - perchè abbiamo giocato una partita praticamente perfetta, contro un'avversaria di valore e sicuramente tra le protagoniste di questo campionato. Quel che mi sta piacendo della mia squadra è la mentalità: affrontiamo le partite con la giusta attenzione, con agonismo e voglia di vincere, ma anche con una certa maturità. In attacco sappiamo di avere punti nelle mani, ma è in difesa che siamo cresciuti tanto in questo avvio di stagione: è la prova che il lavoro paga. Non siamo mai andati in difficoltà ieri, anche quando loro si sono messi con una zona atipica: dopo qualche azione ci siamo registrati ed anche quell'arma non ha pagato. Non resta che insistere con questo atteggiamento, consapevoli che il campionato è lungo. Ma iniziarlo cosi, con tre vittorie, è davvero bello per tutti" - conclude Trionfo.