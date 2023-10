Pallavolo: Del Monte® Supercoppa SuperLega, la parola al Sindaco e al Vice Sindaco di Biella VIDEO

Il Sindaco e il vice Sindaco di Biella, Claudio Corradino e Giacomo Moscarola, hanno partecipato all'Open Day di promozione della 28a edizione della Del Monte® Supercoppa SuperLega che si giocherà al Biella Forum martedì 31 e mercoledì 1 novembre, con l’ormai consueta formula della “Final Four”: due Semifinali martedì, Finale il giorno successivo.

"E' una soddisfazione enorme essere partner di questo evento perchè noi crediamo molto nel turismo sotto ogni declinazione - ha commentato Corradino - e questa è un'ottima occasione per muovere l'interesse per la nostra città".

"E stato un grande lavoro - ha detto Moscarola - in collaborazione con la Scuola di Pallavolo Biellese, e quando è arrivata la lettera di accettazione della nostra candidatura che porterà tanta gente in città e una visibilità non indifferente perchè le partite saranno trasmesse in diretta RAI. Saranno due giorni di grande sport di altissimo livello".