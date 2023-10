Corso EmercomNet: formati 40 nuovi volontari per la Protezione Civile regionale

Si è svolto nella giornata di sabato 21, il corso operatore base del sistema radio unificato di Protezione Civile regionale: EmercomNet che ha formato circa 40 volontari, tra i quali 16 provenienti dal Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Novara. Dopo la lezione teorica del mattino con lo svolgimento del test di abilitazione, i volontari hanno partecipato, nel pomeriggio, alle prove pratiche di collegamento radio.

La frequenza ed il superamento del test finale hanno permesso loro di ottenere la qualifica di Operatore Radio Base ed il nominativo personale di riconoscimento univoco sulla rete EmercomNet.

Un operatore di protezione civile, se abilitato al sistema EmercomNet, è inquadrabile anche come “operatore radio” (livello base). Con tale mansione si identifica un operatore in grado di utilizzare metodi, tecnologie e procedure per una fondamentale attività in caso di emergenza - Il passaggio di informazioni tra due o più punti.