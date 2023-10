Csi: il Premia non gioca, Osteria Via Briona in vetta solitario

Lo scorso weekend si è svolta la quarta giornata dei campionati provinciali Open A di calcio a 7,e la quinta giornata del campionato Open B.

Il maltempo ha causato il rinvio della partita tra Premia e Caffè Stanglini nel girone A1, il recupero è fissato per mercoledì sera, tempo permettendo. Nel girone B2 invece la U.S. Villadossola ha ottenuto il 4-0 a tavolino perché gli avversari dell’Inter Iselle non si sono presentati.

Nel girone A1 Osteria Via Briona in vetta solitario (in attesa del recupero del Premia), più equilibrio nel girone A2 dove Ufob Garboli e Bar Milano sono appaiate al comando. Nel campionato Open B pareggio per l’Atletico Coggia che però mantiene il primato solitario nel girone B1, mentre nel girone B2 dopo la sconfitta del Real Migianda c’è un terzetto in vetta: U.S. Villadossola, Old Omegna Csi e Traffiume.

Di seguito tutti i risultati e le classifiche dei gironi del Vco:

Campionato Open A – IV giornata:

Risultati Girone A1 :

Fulgor Vanzone - Pesce D'Oro 7-4; G.S. Premia - Caffè StangliniN.D.; Santino F.C. - La Roba Ducia 3-1; Osteria Via Briona - Alpe Sogno F.C. 5-3; Brisino - Irriducibili Domo 0-1

Classifica :

Osteria Via Briona Domo 10; Santino F.C. 9; G.S. Premia 7; Alpe Sogno F.C. 6; FulgorVanzone 6; Irriducibili Domodossola 6; Caffè Stanglini 5; Pesce D'Oro 4; La Roba Ducia 1; Brisino 0

Risultati Girona A2 :

Hellas Vb R. Di Napoli - Ghiffa F.C. 5-2; Pallanzeno 1994 - F.C. Arizzano 2-4; Fc Pedemonte - U.F.O.B. Garboli 0-1; Colorificio Vr - Bar Milano 3-6; As Luzzogno - ParuzzarelloForever Y. 6-1

Classifica : U.F.O.B. Garboli 9; Bar Milano 9; Hellas Vb Regno Di Napoli 8; F.C. Arizzano 8; As Luzzogno 7; Ghiffa F.C. 7; FcPedemonte 4; Pallanzeno 1994 Asd 4; Colorificio Vr 0; ParuzzarelloForever Young 0

Campionato Open B – V giornata :

Risultati Girone B1 : Quarna - As Massino Visconti 4-4; HerculaneumIselle - Boca Cusio 2-2; Atletico Coggia -Virtus Crusinallo 2-2; Pettenasco - Rapid Pogno 6-2; Astroflor F.C. - Porki'S Trobaso 4-5; Gs Fondotoce - S. Anna 2-2; Riposa: Arcadias

Classifica : Atletico Coggia 13; AsdHerculaneumIselle 10; As Massino Visconti 10; S. Anna 10; A.S.D. Pettenasco Calcio 8; Gs Fondotoce 8; Boca Cusio 7; Arcadias 5; Quarna 4; Porki'S Trobaso 3; Rapid Pogno 3; Astroflor F.C. 1; Virtus Crusinallo 1905 1

Risultati Girone B2 : Bar Mood - Megolo 11-0; Inter Iselle - U.S. Villadossola 0-4; F.C. Bracchio - Traffiume 1-4; Old Omegna Csi - Real Migianda 2-1; Paulon Stresa - Rio Cannero 8-1; F. Saletti Traffiume - Sangiorgese 4-1; Riposa: Nosere