Sei squadre del Vco in campo per la Coppa

Mercoledì sera si torna in campo per la Coppa Italia di Promozione, giovedì sera va in scena la Coppa Piemontedi Prima Categoria.

Nella Coppa Italia di Promozione,mercoledì alle 20.30 si gioca la gara di andata degli ottavi di finale a eliminazione diretta: il Baveno ospita la Dufour Varallo di mister Porcu al “Galli”, alla ricerca di un buon risultato per ipotecare il passaggio ai quarti di finale.

Per la Coppa Piemonte di Prima categoria si gioca invece la quinta giornata dei gironi preliminari, penultimo turno. Nel triangolare 3, ultima partita di Coppa per il Bagnella, già eliminato, che rende visita alla Serravallese che invece ha ancora qualche chance di passaggio del turno. Stesso discorso per il Crodo nel triangolare 2: ultima gara in casa della Virtus Villa senza più speranze di qualificazione per i rossoverdi, mentre i ragazzi di Giampaolo in ogni caso si giocheranno il primo posto del girone nell’ultima gara contro il Piedimulera. Nel triangolare 1 la sfida tra Gravellona San Pietro e Vogogna è importante solo per gli arancioneri, che potrebbero agganciare la Cannobiese in vetta prima della sfida decisiva del prossimo turno, mentre per gli uomini di Castelnuovo la qualificazione è già sfumata.

Questo il programma completo per le formazioni del Vco:

Mercoledì 25 ottobre, ore 20.30: Baveno – Dufour Varallo

Giovedì 26 ottobre, ore 20.30: Crodo - Virtus Villa; Serravallese – Bagnella; Gravellona San Pietro - Vogogna