Su un treno con un chilo di hashish, arrestato dalla Guardia di Finanza

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verbania, durante un servizio volto alla prevenzione e repressione del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di un uomo di nazionalità italiana residente nel VCO che trasportava quasi 1 kg di hashish diviso in 10 “panetti”, occultati all’interno di uno zaino.



Nel corso dei controlli di polizia effettuati nello spazio doganale della stazione internazionale di Domodossola, i finanzieri della locale Compagnia hanno individuato, tra i numerosissimi viaggiatori in arrivo da Milano, un soggetto che, per l’atteggiamento, li ha sin da subito insospettiti.



L’ispezione dello zaino che l’uomo portava al seguito confermava i sospetti delle fiamme gialle che vi rinvenivano all’interno 10 panetti dalla tipica forma rettangolare risultati poi essere un totale di 955 grammi di hashish. Si procedeva subito ad eseguire, con l’ausilio anche delle unità cinofile, la perquisizione dell’abitazione del fermato che però non portava al rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente.



Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Verbania di turno, il soggetto veniva tratto in arresto e condotto alla Casa circondariale di Verbania per la violazione di cui all’art. 73 comma 1 del DPR 309/1990.



Lo stupefacente sottoposto a sequestro avrebbe fruttato tra i 10 e i 15 € al grammo.



Il brillante risultato di servizio, si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo esperito sul confine dalle fiamme gialle ossolane, intente, ormai da tempo, a contrastare i traffici illeciti connotati da maggiore pericolosità sociale, testimoniando ancora una volta il costante impegno che la Guardia di Finanza pone a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.