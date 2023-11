Pioli e la sconfitta dei rossoneri contro la Juve

Serviva più attenzione. Questo è stato il commento principale di Pioli a seguito della partita dei rossoneri contro la Juve, dove ne sono usciti sconfitti. Peccato perché, secondo il parere del tecnico, hanno giocato bene sia in 10 che in 11. Aveva sostituito Pulisic per mantenere lo stesso assetto, ma non è servito. Rimane solo una grande delusione. Lui stesso ha affermato che di solito non si espone mai dopo le partite, perché c'è troppa tensione, ma ha comunque sostenuto che la sua squadra ha giocato bene, anche se possono fare certamente molto di più. Il fattore che è venuto a mancare, appunto, è stato quello dell'attenzione. Sempre in tema di calcio, ecco le vittorie di coppa per Baveno, Villa e Gravellona.

Dichiarazioni di Pioli riguardo la sostituzioni e impressioni principali

Il Milan ora si trova secondo all'Inter soltanto a -1. Locatelli ha strappato il primato al Milan; nel mezzo c'è stata l'espulsione di Thiaw, durante il primo tempo del match. Pioli ha affermato che ha scelta di sostituire Pulisic proprio per mantenere lo stesso affetto difensivo, dato che è mancata un po' di intensità nella loro metà campo e non hanno concesso grandi occasioni. C'è da ribadire che serviva giusto un po' di attenzione in più per fare di meglio.

Si poteva fare certamente di più

Pioli ha proseguito affermando che avevano scomesso maggiormente su Weah e su Leao invece che nei confronti di Gatti, anche perché ha compiuti diversi falli. Leao gli ha reso la situazione più complicata. C'è un regolamento ed è quello che se compi troppi interventi di conseguenza vieni ammonito. Il giallo alla fine è arrivato, ma soltanto durante il secondo tempo. Pioli ha poi analizzato il rosso rimediato da Thiaw per un fallo nei confronti di Kean, affermando a tal proposito che è stato un errore individuale e che dunque dovevano stare più stretti in difesa. Si aspettava molto di più da parte di Thiaw, ben consapevole delle qualità che possiede e che grazie a queste avrebbe potuto di certo garantire una miglior difesa. E riguardo il capitolo riserve, secondo Pioli, chi è entrato ha giocato bene. Ha citato soprattutto Jovic, affermando che gli è piaciuto molto per le sue qualità ben diverse da quelle di Okafor, giocatore da profondità. Ma ora l'attenzione è rivolta alle prossime sfide, con Gps e Napoli. Ma devono fare di meglio. La squadra sa bene che ha qualità eccellenti, anche se ogni partita sprona a fare di meglio. Tra gli obbiettivi principali c'è quello di diventare più concreti.

Non sarà un'altra sconfitta a scoraggiare la squadra

Secondo Pioli, Thiaw doveva temporeggiare e non di certo cercare anticipo. Riguardo all'espulsione c'è stata proprio un'ingenuità individuale. Ma alla squadra non ha comunicato nulla, erano tutti troppo delusi e frustrati. Leao ha messo in difficoltà Gatti, ma l'ammonizione sarebbe dovuta scattare prima. E non di certo dopo 22 falli. Tuttavia, il tecnico ha comunque affermato che le sconfitte con Inter e Juve a loro non tolgono nulla, ma spera di fare un filotto come dopo il derby. Ebbene sì. Non sono stati inferiori neanche in 10.