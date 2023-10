Castagnata e cena in compagnia all'oratorio di Cuzzego

La parrocchia organizza all'oratorio di Cuzzego una grande castagnata per sabato 28 ottobre. Alle 17.30 inizierà la distribuzione delle castagne. Dalle 19.30 cena in compagnia sarà proposto risotto e tagliere misto di formaggi. Viene richiesto per la cena un contributo spese di 10 euro. Occorre prenotare entro il 25 ottobre al 348-9315865. Durante la serata suonerà il gruppo “Gli arcangeli”.