"La fisica che ci piace": il prof-influencer Vincenzo Schettini a Gravellona Toce

Quante cose hanno in comune gli scienziati più geniali della storia con il mondo presente? Moltissime. A partire dal fatto che, in modi diversi, sono stati tutti dei veri e propri influencer: hanno condizionato il pensiero della loro epoca (come ci insegna Leonardo Da Vinci), avevano follower (Stephen Hawking più di tutti) e hater (Marie Curie ve ne racconterebbe delle belle). È proprio pensando a loro che, dopo l’enorme successo de “La fisica che ci piace”, che ha sfiorato

la soglia delle 100.000 copie vendute, Vincenzo Schettini, il prof più famoso del web, ha deciso di raccontare la sua materia attraverso le storie di chi ha fondato la fisica moderna.

Noto sui social (conta un milione di follower solo su Instagram) come “La fisica che ci piace”, il professore di fisica Vincenzo Schettini arriva a Gravellona Toce per la presentazione del suo ultimo libro, “Ci vuole un fisico bestiale”. Edito da Mondadori Electa, il libro racconta le vite e le straordinarie carriere dei fisici più noti della storia.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 ottobre alle ore 16 al Centro Commerciale Le Isole, con ingresso gratuito. Al termine della presentazione, Schettini è disponibile per un firmacopie e per incontrare i suoi lettori e followers.