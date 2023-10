Tanti eventi in programma all'Urban di Trontano

L'Urban, la pizzeria che in Ossola, ha guadagnato una reputazione ben meritata per le sue pizze deliziose e una serie di eventi emozionanti. Con un mix perfetto tra gastronomia e intrattenimento, ha riaperto all'inizio del mese di ottobre. Le pizze, preparate con ingredienti freschi e di alta qualità, dai classici come la Margherita alle creazioni gourmet con ingredienti innovativi, c'è una pizza per accontentare ogni palato.

Ma l'Urban non è solo una pizzeria, è anche un centro di intrattenimento per gli amanti della musica, e non solo. Dopo il successo delle Deviazioni Spappolate ci sono concerti dal vivo con band locali. Questo sabato 28 ottobre con i Road Lights e dalle 23.30 il dj Thomas Cantadore.

Domenica 29 invece ci sarà un evento speciale, con Max Cavallari: cabarettista, attore teatrale ed attore cinematografico, personaggio conosciuto al grande pubblico per aver fatto parte del famosissimo duo de “i Fichi d’India”

Il ricco mese di ottobre verrà chiuso con la festa di Halloween. Per questa occasione l'attività sarà aperta solo con servizio aperitivo su prenotazione per poi continuare la festa con la musica di Bunny e dove è previsto un premio al costume più bello.

Per prenotare è possibile telefonare al 345 10 67 383.

Instagram

Facebook

www.urban-italianpub.it

Via Leonardo Da Vinci 26/A

Trontano zona industriale