Tennis tavolo: i risultati della terza giornata

Ottimi risultati casalinghi per le formazioni del team domese, soprattutto nei campionati nazionali dove otteniamo due importanti vittorie.

B2 nazionale

TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" - TT.Vigevano 5-3

Ottima prestazione finalmente per la squadra domese opposta alla forte formazione di Vigevano, con un Rigotti Luca davvero in giornata che finalmente si sblocca e segna due punti così come Kalem Amine(entrambi due su tre), mentre Berti Mirko ne vince una su due.

Vittoria importante che smuove la classifica, soprattutto in chiave salvezza dove iniziamo a lasciare il fondo della classifica.

C1 nazionale

TT.Ossola2000 "Mokavit" - TT.Silver Lining 5-0

Prestazione maiuscola contro i giovani milanesi che porta la nostra formazione a metà classifica.

Delai Mattia e Ceciliato Elio autori di due punti a testa portano la formazione in vantaggio, mentre capitan Visconti Emmanuele porta a casa il suo punto.

D2 regionale

TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" - TT.S.Giuseppe Trecate 5-1

Altra vittoria per i domesi che mantengono la testa della classifica con il S.Salvatore.

Con due punti per Ricca Luigi e Pedroli Wladimir e con il punto del rientrante Bertagna Eugenio la squadra conferma il buon momento di forma.

TT.San Salvatore - TT.Ossola2000 "Mulino S.Giorgio" 6-0

Pesante sconfitta contro la prima del girone e papabile vincitrice finale.

Che sarebbe stata una partita difficile per i nostri Dossena Giuseppe, Casisa Francesco e Talato Valter si sapeva, ma non così tanto da ricevere un risultato così netto. Squadra ora che naviga appena sopra la zona retrocessione.

D3 regionale

TT.Ossola2000 "Giulini Rubinetterie" - TT.OleggioB 6-0

Ottima vittoria per i nostri giovani "grandi" che si riscattano dopo il 6-0 subito settimana scorsa.

Due punti a testa per Giulini Riccardo e Poletti Emil molto determinati e due anche per Kevin Baldiraghi al suo esordio in campionato.

TT.Baveno - TT.Ossola2000 "Junior" 6-0

Sconfitta per i "piccoli" del settore giovanile impegnati contro avversari nettamente più grandi e più esperti.

Mocellini Federico e Lorini Alessio giocano bene ma ancora faticano contro avversari di questo calibro, menzione speciale per Grasso Samuel al suo esordio. Tutti e tre ottengono comunque i complimenti dagli avversari a fine partita per il gioco espresso.

TT.Regaldi - TT.Ossola2000 "DrinkGlu" 5-1

Sconfitta esterna per la squadra degli adulti che ancora non riesce a portare a casa una vittoria, complice anche le tante assenze.

Cosimo Grassi e Vigna Michele ben si comportano ma non ottengono vittorie, punto della bandiera per Martelletti Paolo che si presta a coprire le assenze degli altri componenti.

Questo weekend pausa per i campionati, che riprenderanno il 4 novembre con il doppio derby di D2 e D3, mentre la B2 e C1 saranno di scena a Moncalieri e la D1 a Novara contro la Regaldi.