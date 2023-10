Gemellaggio d’arte tra Novara e la val Vigezzo

Una sorta di “gemellaggio” nel segno dell’arte tra Novara e la Val Vigezzo, tra la Galleria Giannoni, gioiello del Broletto e la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini a Santa Maria Maria Maggiore.

In occasione della mostra “Enrico Cavalli, 1849 – 1919 Tra la Francia di Monticelli e la Val Vigezzo di Fornara e Ciolina”, visitabile fino al 26 novembre nel capoluogo della “Valle dei pittori” la Galleria Giannoni, con il coordinamento della Soprintendenza, rende omaggio al pittore vigezzino con una conferenza delle curatrici Lorella Giudici e Elisabetta Staudacher e con una sala appositamente allestita.

In questa circostanza, verranno illustrati gli studi effettuati sull’artista, raccolti nel catalogo della mostra, ed esposti in via eccezionale alcuni dipinti presenti nella collezione di Alfredo Giannoni, uno dei principali ammiratori dell’arte di Cavalli.

Inaugurazione in Galleria Giannoni venerdì 27 ottobre 2023, ore 18 con ingresso gratuito. La mostra sarà visitabile fino al 31 dicembre con il biglietto della Galleria Giannoni.